"التضامن": 420 ألف مسن يحصل على دعم نقدي.. و18 ألف طفل مسجلين بلا مأوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منظور حقوقي متعدد الأبعاد في كافة خدماتها سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الصحة الانجابية أو وسائل تنظيم الأسرة للسيدات والثقافة والوعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 420 ألف مسن تحصل على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويًا، كما أصدرات الوزارة قرارًا بإعفاء المسنين فوق سن السبعين عامًا من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عامًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الوزيرة للاتصال السياسي ومحمد القماري المستشار القانوني للوزارة، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون الوزيرة للسياسات الاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة ترعى ما يقرب 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 ملايين طفل يتيم.

وأشارت إلى أن التنسيق الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية ، موضحة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا لتطوير دور رعاية الأيتام.

وقالت إن الطفل اليتيم يحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيهًا شهريًا، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددين بالتسرب من المدارس، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإدخالهم التعليم المجتمعي. وأضافت أن الوزارة تسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام.

وحول برنامج الأطفال والكبار بلا مأوى، أشارت إلى أن الوزارة سجلت 18 ألف طفل بلا مأوى، مشيرة إلى أن هناك خلط بين أطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والأطفال المتسولين ، موضحة أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى وصل فيه عدد الأطفال إلى 28 ألف طفل.

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة ان الوزارة لديها 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق حملة "الشارع ليس مأوى" لجمع الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وحول الأطفال في نزاع مع القانون، أشارت إلى الوزارة لديها مؤسسة عقابية في منطقة المرج، موضحة أن المؤسسة العقابية تدار من خلال وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ويتم استكمال تطويرها حاليًا ويتم تنظيم العديد من الزيارات لهم للتوعية والتثقيف.

وأشارت إلى أن بعض دور الأيتام حالتها ليست نموذجية ويتم وضع خطة لتطويرها، فضلًا عن تحديد شقق يتم الحصول علها من وزار ة الإسكان ينتقل إليها أولاد مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم سن 21 عامًا بالتوازي مع خطة إعادة تأهيلهم ودمجهم في في المجتمع. وأكدت أن الوزارة لديها استراتيجية للرعاية البديلة سيتم إطلاقها قريبًا.

وأوضحت أنه يتم حاليًا مراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي.

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