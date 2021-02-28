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التعليم: الطلاب حضروا امتحان الجبر لثانية ثانوي بمعدل 99%

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
عُقد اليوم الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال لجان بالمدارس بحضور 566,400 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس الجمهورية.

وتمكّن 547 ألف و222 طالب وطالبة من آداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكّن 561 ألف و986 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل - دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 95.71%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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