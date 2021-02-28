السعودية :إعطاء 780 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد المعطاة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن منحنيات الإصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبًا، وأن سيرها في الاتجاهات الإيجابية مرتبط بالاستمرار بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 780667 شخصاً، حيث تشهد مراكز تلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة توسعا وازدياداً، حاثاً الجميع على أخذ اللقاح.