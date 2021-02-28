الأردن تشدد إجراءات كورونا بعد انتشار السلالة البريطانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المملكة الأردنية إجراءات أشد صرامة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 وكذلك فرض الإغلاق الكامل يوم الجمعةربعد ارتفاع عدد الإصابات لمدة شهر والذي عزته السلطات بشكل أساسي إلى الانتشار السريع للسلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إن السلالة البريطانية تنتشر سريعا في أنحاء البلاد مهددة بموجة وفيات جديدة ما لم يلتزم الناس بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في الأماكن العامة.

وأضاف "نشهد حاليا انتشارا واسعا وسريعا لوباء فيروس كورونا ومؤشرات ذلك واضحة في التقارير اليومية.

وتابع: الخطير في هذه المؤشرات هو الارتفاع اليومي في عدد الإصابات والمتزايد منذ ثلاثة أسابيع، هذا الارتفاع في الإصابات يسبب أيضا ارتفاعا في أعداد الوفيات بكورونا".

وقال وزير الصحة إن مجلس الوزراء قرر إعادة تمديد حظر التجول ليُفرض من الساعة العاشرة مساء اعتبارا من يوم الخميس 25 فبراير ، بعد أن كان قد تم تخفيفه الشهر الماضي ليفرض من منتصف الليل. كما سيصبح لزاما على المحلات إغلاق أبوابها اعتبارا من الساعة التاسعة مساء. وأعادت المملكة الأردنية كذلك فرض الإغلاق الكامل يوم الجمعة.

وطلبت الحكومة من المواطنين أداء صلاة الجمعة فقط في المساجد التي عليهم الذهاب لها سيرا على الأقدام.

وفرض مجلس الوزراء غرامات مشددة على من لا يلتزمون بوضع الكمامات وعلى المحلات التي لا تلتزم بفرض التباعد الاجتماعي لكنه تفادى فرض مزيد من الإجراءات الصارمة في مسعى لحماية الاقتصاد الذي شهد العام الماضي أسوأ انكماش منذ عقود.

وسجل الأردن حتى الآن 386496 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4675 وفاة.