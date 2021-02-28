أوغلو: الخطب السياسية تطغى على المساجد التركية

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، أن السياسة تطغى على المساجد في تركيا.



وأضاف في حديث مع صحيفة "قرار"، أنه يجب النضال داخل التيار المحافظ من أجل الحرية، فهناك تصريحات لبعض الرموز الدينية بأن انتقاد الحكومة "ذنب".

وأضاف داود أوغلو أن الاستقلال الذاتي لرئاسة الشؤون الدينية هو الحل، فمن المفترض أن تكون وظيفة الشؤون الدينية هي حماية القيم الأخلاقية والأدبية للأمة، وليس قراءة "الخُطب السياسية"