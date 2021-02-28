الأمم المتحدة تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي منزلا سكنيا في مدينة الحديدة

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

أدانت الأمم المتحدة، الأحد، بشدة استهداف مليشيا الحوثي منزلا سكنيا في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وسقوط قتلى وجرحى.



وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في بيان، إن انفجارا استهدف منزلاً سكنياً في مديرية "الحوك" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتسبب بسقوط العديد من ضحايا.

ووصف البيان الاستهداف بـ"أعمال العنف الطائشة والتي لا تخرق اتفاق الحديدة وشروط وقف إطلاق النار فحسب، بل إنها تُسبّب المزيد من البؤس للسكان الذين يعانون بالفعل" في إشارة للاستهداف الحوثي المتعمد للمدنيين.