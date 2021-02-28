شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 579973 حالة، منها 21836 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 871 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 545277 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12860 حالة وفاة.