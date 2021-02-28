كورونا في دول العالم.. تعرف على آخر حصيلة لضحايا الفايروس

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 113 مليونا و 785 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 64.2 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 525 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.