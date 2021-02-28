"صحيفة خامنئي" تعترف باستهداف مليشيا إيران للسفينة الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت صحيفة إيرانية مقربة من المرشد بتورط طهران في الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إسرائيلية في بحر عمان، الخميس الماضي.

وأشارت صحيفة "كيهان" المقربة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في تقرير لها، اليوم الأحد، إلى أن الهجوم على سفينة الشحن المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر التي ترفع علم باهاما، تم تنفيذه من جانب مليشيا موالية لإيران في المنطقة، حسب قولها.

وكتبت صحيفة كيهان التي يديرها حسين شريعتمداري ممثل خامنئي، أن "إسرائيل أصبحت هدفا مشروعا"، ووصفت الهجوم على السفينة بأنه احترافي، على حد تعبيرها.

واعتبر التقرير أن استهداف السفينة التجارية التي تحمل اسم (إم في هيليوس راي) يأتي ردا على هجمات قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع لمليشيات تدعمها إيران في سوريا.

ودون تقديم أي دليل، زعمت الصحيفة الإيرانية أن السفينة الإسرائيلية كانت تقوم بالتجسس سرا لدى إبحارها في مياه بحر عمان.





وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقوف إيران وراء استهداف سفينة مملوكة لأحد مواطني بلاده، في خليج عمان، نهاية الأسبوع الماضي.

والخميس الماضي، استُهدفت سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي، عندما تعرضت لانفجار، شمال غرب خليج عُمان، في هجوم قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم بصاروخين.

وأمس السبت، قال وزير الدفاع بيني جانتس إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مسؤولية إيران عن استهداف السفينة.

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف سفينة يملكها إسرائيلي، قبالة سواحل سلطنة عمان، الخميس الماضي.

وقال جانتس خلال لقاء مع الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، مساء السبت، "التقدير هو أن الإيرانيين يقفون خلف العملية".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية رجحت وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيلي في خليج سلطنة عمان.