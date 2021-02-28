عقيلة صالح يدعو لتمثيل عادل لأقاليم ليبيا في الحكومة المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تأكيده على ضرورة التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة، في تشكيل الحكومة المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لمناقشة التطورات السياسية في ليبيا.



وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن عبر السفير الألماني عبر "عن بالغ تقديره للمستشار عقيلة صالح على جهوده التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية".

توزيع عادل

وأكد رئيس مجلس النواب للسفير الألماني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة، بحسب بيان "النواب الليبي".

وحمل عقيلة صالح، السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

توحيد البرلمان

من جانبه، قال السفير الألماني أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ناقش اليوم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة بشرقي ليبيا، استعدادات مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد السفير الألماني أن جلسة منح الثقة تعد فرصة هائلة لإعادة توحيد البرلمان كهيئة تشريعية فعالة، مناشدًا النواب، بضرورة التعاون وعدم تضييع تلك الفرصة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن الخميس الماضي، تسليمه مقترح معايير التشكيلة وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأوضح الدبيبة أنه قدم هيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين الموافق 8 مارس/آذار المقبل بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وأكد صالح أنه حال تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب بطبرق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن لجنة "5+5" ، يجب عليها الرد بشكل رسمي على مجلس النواب قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة.