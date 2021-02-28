فلسطين تدعم موقف السعودية الرافض للتقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القيادة الفلسطينية، الأحد، وقوفها إلى جانب السعودية في "مواجهة أي تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، في بيان، إن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها، وأية محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف الرجوب: "نؤكد تأييدنا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية، وثقتنا بالقضاء السعودي".

ويأتي الموقف الفلسطيني ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن واقعة مقتل خاشقجي، والذي حمل جملة من الاستنتاجات والافتراضات الواهية حول المسؤولية عن تلك الواقعة التي حصلت عام 2018.

وأثار التقرير الأمريكي ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، حيث توالت ردود الفعل الخليجية والعربية والإسلامية الرافضة لما جاء فيه من استنتاجات واهية.

والجمعة، أعلنت السعودية، رفضها القاطع للتقرير المقدم للكونجرس حول مقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "‎حكومة السعودية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".