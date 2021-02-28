شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة : ندعم المملكة في حماية أراضيها من هجمات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعربت مصر اليوم (الأحد) عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية ، التي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، التي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وجددت القاهرة التأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها المستمر لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولى وتهديدا واضحا للسلم والأمن الإقليميين.