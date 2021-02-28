شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية الدامية في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 18 قتلوا في ميانمار، الأحد، عندما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/ شباط.

وقال المكتب «على مدار اليوم، وفي عدة مواقع بأنحاء البلاد، تصدت قوات الشرطة والجيش للمتظاهرين السلميين، مستخدمة القوة القاتلة، بحسب معلومات موثوقة تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمقتل ما لا يقل عن 18 وإصابة أكثر من 30».

إدانة أممية

ودانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة، ودعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان: «ندين بشدة تصعيد العنف ضد المحتجين في ميانمار، وندعو الجيش إلى التوقف فوراً عن استخدام القوة في حق المتظاهرين السلميين».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر سياسية وطبية إن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص على محتجين فقتلت ما لا يقل عن سبعة وأصابت عدة أشخاص في أعنف يوم في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على الانقلاب العسكري.

وتشهد ميانمار فوضى منذ شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجازه لزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها في الأول من فبراير شباط بدعوى تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة ساحقة.

وتسبب الانقلاب الذي أوقف خطوات أولية نحو الديمقراطية بعد ما يقرب من 50 عاماً من الحكم العسكري في خروج مئات الآلاف للشوارع وتنديد الدول الغربية.

وكتب تشارلز ماونج بو، وهو أول كاردينال كاثوليكي في البلاد ذات الأغلبية البوذية، على تويتر «ميانمار أشبه بساحة حرب».

وأطلقت الشرطة الرصاص في أنحاء متفرقة من يانجون كبرى المدن بعدما لم تفلح قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في تفريق الجموع. وتلقت الشرطة دعما من جنود الجيش.

قوة فتاكة

وأظهرت صور تناقلتها وسائل الإعلام قيام عدد من المتظاهرين بنقل المصابين ووجود آثار دماء على الأرض. وقال طبيب يعمل بأحد المستشفيات، طلب عدم نشر اسمه، إن رجلاً توفي بعد نقله للمستشفى مصاباً بعيار ناري في الصدر.

وماتت امرأة أيضاً نتيجة ما يشتبه أنها أزمة قلبية بعدما فضت الشرطة احتجاجا للمعلمين بقنابل الصوت في مدينة يانجون، بحسب ما أفادت ابنتها وزميل لها.

وقال السياسي كياو مين هتيكي لرويترز من مدينة داوي في جنوب البلاد إن الشرطة أطلقت الرصاص في المدينة فقتلت ثلاثة وأصابت عدة أشخاص آخرين.

وأفادت وكالة ميانمار ناو الإعلامية أن شخصين قتلا خلال احتجاج في مدينة ماندالاي.

ولم ترد الشرطة ولا المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على طلبات للتعقيب.

وقال سكان ووسائل إعلام إن الشرطة فضت احتجاجات في بلدات أخرى منها لاشيو في الشمال الشرقي وميك في أقصى الجنوب.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج إن السلطات تستخدم الحد الأدنى من القوة في التعامل مع الاحتجاجات.