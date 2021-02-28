شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة حربية روسية تزور بورتسودان عقب توقف أمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء،الأحد، نقلاً عن بيان من الأسطول الروسي أن الفرقاطة أدميرال جريجوروفيتش وصلت إلى ميناء بورتسودان، الذي توقفت فيه سفينتان أمريكيتان الأيام الماضية، وأعلنت موسكو وواشنطن أن الهدف تعزيز العلاقات العسكرية مع الخرطوم.

وقال مصدر روسي، إنه «في إطار التعاون العسكري السوداني الروسي، تقوم الفرقاطة الروسية الأدميرال جريجوروفيتش، التابعة لأسطول البحر الأسود، بزيارة ميناء بورتسودان».

وأضاف أن الفرقاطة «ستمكث في ميناء بورتسودان من يوم 28 فبراير/شباط وحتى الرابع من مارس/آذار المقبل». وأشار المصدر إلى أن برنامج زيارة الفرقاطة يشمل تبادل الزيارات في ولاية (البحر الأحمر)، وزيارة الأسطول البحري السوداني، بالإضافة إلى تبادل الهدايا ودعوة قيادات المنطقة البحرية السودانية إلى الفرقاطة.

وكانت السفارة الأمريكية في السودان، قد أعلنت، السبت، أن القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم براين شوكان، وصل إلى مدينة بورتسودان للقاء المسؤولين والمجتمع المدني وقادة المجتمع، والترحيب بسفينة البحرية الأمريكية «يو إس إس ونستون تشرشل».

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان، أن هذه السفينة هى الثانية التي تتوقف في السودان خلال أسبوع.

وأضافت أن هذه الزيارات تُسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، واستعداد الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة معه.

وكانت سفينة نقل سريع أمريكية، وصلت إلى ميناء بورتسودان يوم الاربعاء الماضي، وهي أول سفينة بحرية أمريكية تزور السودان منذ عقود.

وتأتي هذه الزيارات في أعقاب زيارة الخرطوم في شهر يناير الماضي، من قبل نائب قائد القيادة الأمريكية الإفريقية السفير إندرو يونج، ومدير المخابرات في القيادة العميد الأدميرال هايدي بيرج. (وكالات)