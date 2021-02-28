شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك دبلوماسي إيراني تركي حول العراق واستدعاء سفراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعد السجال بين تركيا وإيران بسبب تصريحات من البلدين حول الموقف من العراق، وبعد دعوة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مساء السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسیة إلى عدم التدخل في شؤون العراق.

واستمر الاشتباك الدبلوماسي الذي بدأ السبت، حيث استدعت وزارة الخارجية التركية، الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها «للإرهاب» وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال «نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله».

وأضاف:«على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق».

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه «سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق».

وفي وقت لاحق، استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول تواجد حزب العمال الكردستاني في إيران. وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات السفير التركي في العراق.

وعقب السجال التركي الايراني، دعا رئیس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسیة إلى عدم التدخل في شؤون العراق.

وكتب الحلبوسي في تغریدة على تویتر: «ممثلو البعثات الدبلوماسیة في العراق واجبھم تمثیل بلدانھم وتعزیز التعاون بین البلدین، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن یعي جیداً واجباته، ولا یتدخل فیما لا یعنیه، ویحترم سیادة العراق لكي یُعامل بالمثل».(وكالات)