شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة في النيجر تطالب بالإفراج عن جميع موقوفي الاحتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - أ ف ب

طالب المعارض النيجيري ماهامان عثمان الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 شباط/فبراير، بالإفراج عن جميع الذين أوقفوا خلال أعمال العنف التي أعقبت إعلان نتائج الاقتراع.

وقال عثمان للقناة الخاصة «لاباري» في العاصمة نيامي: «نطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين من دون تأخير، وبوضع حد للمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها ناشطون».

وأضاف «أناشد المجتمع الدولي أيضا بشأن مخاطر تدهور الوضع بعد الانتخابات في النيجر».

وكان عثمان الذي أعلن بنفسه فوزه بـ50,3 في المئة من الأصوات، طعن بنتائج الاقتراع التي تؤكد فوز منافسه محمد بازوم بـ55,7 في المئة من الأصوات، حسب الأرقام المؤقتة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفور إعلان النتائج مساء الثلاثاء، جرت تظاهرات في مدن عدة في البلاد بما فيها العاصمة نيامي، وارتكبت أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وقالت السلطات إن هذه الاضطرابات استمرت ليومين، ما أسفر عن مقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى.

وقال وزير الداخلية الكاش الهدا، للصحفيين يوم الخميس، إن قتيلين سقطا وأوقف 468 شخصاً «بينهم بعض السياسيين» منذ الثلاثاء.

والمعارض الرئيسي في النيجر أمادو هاما الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء الاضطرابات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، موقوف منذ الجمعة في مقر الشرطة، حيث كان قد سلم نفسه.

وقال عثمان إن هذا الوضع «يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه حالياً»، شرط أن «تعكس نتائج الاقتراع الأصوات التي أدلى بها المواطنون».