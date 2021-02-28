شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المعارضين يواجهون اتهامات متعلقة بقانون الأمن القومي في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - أ ف ب

اتهمت شرطة هونج كونج الأحد عشرات المعارضين بـ «التخريب» في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد في بكين ضد الحركة الديمقراطية في المدينة.

وقالت شرطة المدينة، في بيان، إن «الشرطة وجهت بعد ظهر (الأحد) اتهامات إلى 47 شخصاً بالتآمر لارتكاب تخريب»، وبين هؤلاء ليونغ كوك-هانغ، وجيمي شام، بحسب بيان لرابطة الاشتراكيين الديمقراطيين.

ووجهت الشرطة الاتهامات، بعدما أمرت عشرات النشطاء الآخرين بالحضور إلى مراكز الشرطة في أنحاء المدينة الأحد.

وهذه المجموعة متهمة بتنظيم «انتخابات أولية» غير رسمية، والمشاركة فيها في يوليو/تموز الماضي، بهدف اختيار أقوى المرشحين لخوض انتخابات المجلس التشريعي، وأوضحت الشرطة أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة صباح الاثنين.

ووصف أنصار الديمقراطية الحملة الأمنية بأنها اضطهاد سياسي بسبب الانتخابات غير الرسمية التي أدلى فيها 600 ألف شخص بأصواتهم في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.

وأفادت شرطة هونج كونج بأنها ألقت القبض على 99 فرداً؛ للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لقوانين الأمن حتى الآن.