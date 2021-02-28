شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ومحاولات اغتيال مسؤولين حكوميين في مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وسائل إعلام صومالية نجاة نائب رئيس الأركان في الجيش الصومالي، الجنرال عباس أمين، من محاولة اغتيال باستخدام لغم أرضي، استهدف موكبه في مديرية هدن بوسط مقديشو، بالتزامن مع محاولة فاشلة أخرى استهدفت تعرض أحمد عبد الله عريف رئيس مديرية «ياقشيد» بتفجير لغم أرضي عن بعد عند مرور سيارته بمنطقة «دار السلام» في مقديشو أيضاً، وسط تحذيرات دولية من تزايد تدهور الوضع الأمني واستهداف المسؤولين الحكوميين في ظل الأزمة السياسية العاصفة بهذا البلد.

وقالت المصادر، إن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة هدن قرب موقع السفارة التركية سابقاً في مقديشو، أثناء مرور مركبة تقل نائب رئيس الأركان عباس أمين. ونجا عباس من الإصابة بينما قال شهود عيان إن اثنين من عناصر حراسته قتلا، وجرح أربعة أشخاص آخرون بينهم مدنيون وعسكريون.

وقال مصدر بالشرطة إن التفجير نتج عن لغم أرضي جرى التحكم به عن بعد، واستهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات مصلحة السجون لحظة مرورها بالقرب من تقاطع رقم 4، وسط مقديشو.

وأضاف أن التفجير تسبب في إصابة جنديين تم نقلهما إلى أحد مستشفيات العاصمة، فيما لحقت السيارة أضرار بسيطة.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية إن «انتحارياً حاول استهداف مركز شرطة «حمروين» بالعاصمة مقديشو، ونقلت عن شهود عيان أنهم سمعوا إطلاقاً للنار من جانب الشرطة عقب التفجير». وذكرت الوسائل المحلية، أن المهاجم ألقى بذلته المتفجرة قرب مركز الشرطة، ولكن الأمن ألقى القبض عليه، مشيرة إلى أن شرطياً أصيب في العملية.

ومطلع الشهر الجاري، أسفر انفجار وقع بالقرب من فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو عن مقتل تسعة أشخاص بينهم وزير الدفاع الأسبق الجنرال محمد نور جلال. (وكالات)