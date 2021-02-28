شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرة مدنيين جراء هجومين مسلحين في الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بونيا (الكونجو الديموقراطية) - أ ف ب

قتل عشرة مدنيين ليل السبت/الأحد في هجومين نُسبا إلى القوات الديمقراطية المسلحة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونجو الديمقراطية، وفق ما أعلن الجيش.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الجيش في إقليم إيتوري جول نغونغو، قوله: إن «ثمانية مدنيين قتلوا في قرية بويو، في إيتوري، على يد القوات الديموقراطية المسلحة التي قتلت أيضاً مدنيين اثنين آخرين في«كايناما» الواقعة شمال شرقي البلاد».

وهناك أكثر من 100 جماعة مسلحة مختلفة في المناطق الحدودية الشرقية للكونجو المتاخمة لأوغندا، رواندا وبوروندي.