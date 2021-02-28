شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ميانمار في الأمم المتحدة يتعهد بمقاومة المجلس العسكري بعد إقالته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: «رويترز»

تعهد سفير ميانمار في الأمم المتحدة، كياو مو تون، بمقاومة المجلس العسكري الحاكم الذي أقاله من منصبه بعدما ناشد دول العالم استخدام «كل الوسائل الضرورية» لإبطال انقلاب الأول من فبراير/شباط، الذي أطاح زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

وقال كياو مو تون، لرويترز، يوم السبت: «قررت أن أقاوم بكل استطاعتي». وكان التلفزيون الرسمي في ميانمار أعلن يوم السبت إقالة كياو «لخيانته البلاد».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه، قوله، إن المنظمة لا تعترف رسمياً بالمجلس العسكري حاكماً لميانمار؛ لأنها لم تتلق إخطاراً رسمياً بأي تغيير، وهو ما يعني استمرار كياو سفيراً لبلاده.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر، قد قالت أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية يوم الجمعة، إن على جميع الدول عدم الاعتراف بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد، وعدم إضفاء الشرعية عليه، مضيفة أنه من الضروري بذل كل الجهود لاستعادة الديمقراطية.

ودعت بيرجنر، المنظمة الدولية إلى توجيه «إشارة واضحة جماعية دعماً للديمقراطية»، محذرة من خطر انقلاب الأول من فبراير/شباط.