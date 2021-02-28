«الوطني للتأهيل» ينضم إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا في مجال مكافحة الإدمان

أبوظبي - ”الخليج 365”

أعلن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي المركز المتعاون في علوم الإدمان مع منظمة الصحة العالمية، أمس، عن انضمامه إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا في مجال الإدمان، ليكون بذلك الجهة الوحيدة ضمن هذه الشبكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشبكة إلى تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات والقوى العاملة التي تقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات ودعم مرحلة ما بعد العلاج (التعافي).

وأعلن الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل عن انضمام المركز إلى الشبكة في حدث عالمي عُقد افتراضياً يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الماضي بحضور ومشاركة مسؤولين وخبراء في هذا المجال من وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الحكومية الدولية - خطة «كولومبو»، وتضمن الحدث عرضاً قدمه الدكتور دين فيكسن العالم والمسؤول في «شبكة أبحاث التنفيذ النشط».

وتستخدم الشبكة الدولية (المجموعة العلمية) لنقل التكنولوجيا نموذجاً متقدماً لنقل التكنولوجيا المتعلقة بالاعتمادية والإدمان على المخدرات، وتشمل أنشطة هذه المراكز تقييم الاحتياجات والتدريب والمساعدة الفنية لتحديث آليات العمل وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وستساهم الشبكة في تطبيق مواضيع ومخرجات البرامج التدريبية على مستوى الدولة ودول الشرق الأوسط، وتضم المجموعة العلمية أفرع في كل من جنوب أفريقيا، وأوكرانيا، وفيتنام، إضافة إلى مركز تنسيقي رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتلقى المجموعة العلمية دعماً من قبل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية المختص بأجندة خفض الطلب على المخدرات، وترتبط بشراكة مع الاتحاد الدولي للجامعات المعني بخفض الطلب على المخدرات.

وقال الغافري: «نحن فخورون بانضمام المركز الوطني للتأهيل إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا (المجموعة العلمية)، الأمر الذي يعد نجاحاً مميزاً للمركز في دعم جهود التدريب وبناء القدرات الفنية المواطنة ودعم التعاون الدولي الذي أُبرم سابقاً في ما بين المركز الوطني للتأهيل وعدد من دول المنطقة مثل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية سيشل»،

كما أشار إلى أن معظم الأبحاث والتقنيات المتخصصة في مجال الإدمان قد تم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مضيفاً أن العمل على التكيف الثقافي للتدخلات التي تم تطويرها في الغرب وفي بلدان أخرى لدولة وثقافة محددة، هو أمر حيوي ومهم للغاية.