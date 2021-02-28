شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مصرية للمبدع الصغير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أطلقت د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمصر، جائزة الدولة للمبدع الصغير، بهدف النهوض بالفنون والآداب الخاصة بالصغار، على أن تمنح سنوياً، لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يتجاوز عمره 18 عاماً.

وأعلنت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، بمسرح الأوبرا الصغير، وفي حضور د. هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ود. مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وأعضاء اللجنة العليا لشؤون الجائزة، أن الجائزة، تعد الأولى من نوعها في مصر، وجاءت بعد أن صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020، بعد موافقة مجلس النواب على الجائزة، بناء على المشروع الذي تقدمت به الوزارة.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر إلى انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، راعية الجائزة، وتمت إذاعة كلمة مصورة لها، أكدت خلالها أن الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية، لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق الآمال والطموحات في مستقبل مشرق. وأوضحت انتصار السيسي أن «جائزة الدولة للمبدع الصغير، حلم أولادنا، سيصبح حقيقة.. أطفالنا هم مستقبلنا».

تهدف الدورة الأولى للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري، وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتأكيد ريادة مصر الثقافية.

وقال د. هشام عزمي: نستقبل الأعمال المشاركة حتى 25 مارس، وتستمر المرحلة الأولى للتحكيم في الفترة من 28 مارس حتى 22 إبريل، وتأتي المرحلة الثانية للتحكيم، والتي يتم فيها إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للجائزة في الفترة من 25 إبريل وحتى 15 مايو. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للجائزة اجتماعها للخروج بالتقرير النهائي، لإصدار قرار بمنح الجوائز للفائزين في الفترة بين 16 و20 مايو، مؤكداً أن حفل توزيع الجوائز على الفائزين، يقام خلال النصف الأول من يونيو.