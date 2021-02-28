شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير«الاختيار 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المخرج المصري بيتر ميمي، على حسابه، مجموعة صور من مسلسل«الاختيار 2»، من أماكن صحراوية، أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل إلى جانب «سكريبت» إحدى الحلقات، وكتب معلقاً: «وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد»، في إشارة منه للفنان عماد عنابي الذي ظهر في كواليس المشهد. وسيستمر ميمي في تصوير المسلسل حتى أوائل شهر رمضان، ومازال ينتظر شفاء الفنان أحمد مكي المصاب بكورونا لاستكمال تصوير باقي مشاهده. ويشارك في «الاختيار 2» كريم عبدالعزيز وعدد من النجوم، ومن تأليف هاني سرحان.