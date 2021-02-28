شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي وكلباء في تمهيدي كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أسفرت نتائج الجولة الأولى من تمهيدي كأس كرة الصالات عن تغلب فريق شباب الأهلي على الشارقة 4-3 لحساب المجموعة الثالثة في واحدة من أفضل المباريات التي قدمها «الملك» منذ عودته إلى اللعبة خلال الموسم الحالي.

وسجل «الفرسان» هدف الفوز في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء، وتألق من الشارقة صبري وعبدالكريم جميل، والمقيمان البرازيليان شافيز وبابلو، ودفع «الملك» ثمن خطأ حارس مرماه بعدما استقبلت شباكه هدفاً سهلاً للغاية.

وتأثر شباب الأهلي بغياب قائد الفريق عبدالله الخمري وراشد عبيد افضل لاعبي الفريق في الموسم الحالي، وعبدالله الفلاسي بداعي الإصابة، واستحق حسين مال الله لقب رجل المباراة الأول بلا منازع لما قدمه من أداء قوي ومميز، ولكونه أنقذ فريقه من 3 أهداف محققة بإبعاد الكرة 3 مرات عن خط المرمى.

وحقق اتحاد كلباء فوزاً لافتاً على مستضيفه خورفكان 4-2 لحساب المجموعة الثانية، وانتهت مباراة النصر والظفرة بالتعادل السلبي ضمن مواجهات المجموعة الأولى.