شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تبدأ التشغيل الرسمي للجيل المطور من العبرات الخشبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن التشغيل الرسمي للجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية، والتي صُممت وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة، وضمن أطر الحفاظ على هويتها وشكلها التراثي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة وسائل النقل البحري بشكل يتناسب مع احتياجات الجمهور.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة: أنه روعي في تصميم الجيل المطور من العبرة الخشبية التراثية الجديدة الكثير من الاعتبارات الخاصة بالأمن والسلامة والبيئة، منها، تغيير موقع السائق لتحسين الرؤية أثناء القيادة مقارنة بالموقع المنخفض في العبرات العادية، وكذلك تطبيق متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم في العبرة كتخصيص مكانين للكراسي المتحركة، وتخصيص أماكن لسترات النجاة تحت المقاعد لتكون في متناول الركاب بشكل سريع عند الحاجة، وتركيب الأنظمة الذكية للمواصلات، وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات والدفع ببطاقة نول، وربط المحرك بنظام صيانة قادر على المراقبة عن بُعد، وأنظمة صوت وإضاءة متطورة.

وأضاف: إن الهدف من الجيل الجديد من العبرات الخشبية تعزيز سهولة التنقل بين مناطق مختلفة في خور دبي، وتوسيع مساحة الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لهذا النوع من وسائل النقل، موضحاً أن رحلة العبرة تعمل على خط «الفهيدي – سوق ديرة القديم»، بواقع درهمين من السبت إلى الخميس «من الساعة 8:00 صباحاً – 10:45 مساءً»، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الرحلات من «10:00 صباحاً – 11:45 مساءً»، مشيراً إلى أن العبرة مصنوعة من خشب التيك الإفريقي، بطول 35 قدماً وعرض 10.5 قدم، وتتسع لـ 20 راكباً، وتعمل بمحرك قوة 78 حصاناً مقارنة بـ 30 حصاناً في العبرات القديمة.

وأكد الهاشمي أن تشغيل العبرة الجديدة يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري في إمارة دبي، والتي يقدر مستخدموها بقرابة 14 مليون راكب سنوياً، وأن الهيئة لديها خطط مستقبلية بزيادة عدد محطات النقل البحري إلى 59 محطة بحلول عام 2025، وتصنيع 26 وسيلة بحرية جديدة، وتشغيل خطوط أخرى على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وخطوط لخدمة الجزر، وقناة دبي المائية.