رئيس مجلس الشيوخ يهنئ علاء عابد لاختياره رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربى

القاهرة - سامية سيد -

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للنائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمناسبة اختياره رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن ثقته في قدرات النائب علاء عابد، وكفاءته في تحمل مسئوليات هذا المنصب، متمنياً له السداد والتوفيق.

وكان البرلمان العربي، اختار فى شهر فبراير الجارى ، النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب المصرى ، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، لتولى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل.

وأعلن "عابد " فى تصريحات سابقة ، أن اللجنة ستقوم بالإعداد لزيارات خارجية للبرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكي ، والاتحاد البرلماني الدولي ، للتنسيق والتعاون ، وتوضيح الدور الذي تقوم به كافه الدول العربية لمكافحة الإرهاب ،خاصة جمهورية مصر العربية ، مشيرا الى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة على المستوى الدولى للتنسيق حول مفهوم الخطاب المعتدل وقبول الأخر.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل فى البرلمان العربى ، تضم 12 نائبا من مختلف الدول العربية .