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بسبب "الكمامة".. تحرير 25 محضرًا في قرى المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 25 محضرًا؛ بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس المُستجد، وذلك خلال حملة على المقاهي والمطاعم.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مدينة المنيا، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه جرى تحرير ٢٥ محضرًا لعدم ارتداء كمامة، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات داخل قرية نزلة حسين.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس المدينة، أنه جرى رفع 20 طن من القمامة والمخلفات الصلبة من داخل قرى سوادة، والشرفا، وزاوية سلطان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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