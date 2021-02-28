غًدا.. تلقي طلبات الراغبين في تراخيص الأكشاك بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تبدأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الإثنين ولمدة أسبوعين في استقبال طلبات الشباب الراغبين في تراخيص منافذ بيع واكشاك متفرقة بمدينة باريس كفرصة عمل لهم وطبقا للنموذج المعد بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أنه على الراغبين في الحصول على كشك التقدم بطلب باسم رئيس المركز بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث إن المستندات المطلوبة عبارة عن صورة الرقم القومي ورقم المحمول للمتقدم.

وأوضح كمال، أنه يستمر التقديم مدة التقديم أسبوعين تبدأ اعتبارًا من الغد الموافق الأول من مارس المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في طرح أكشاك مشروعات الشباب مقابل إيجارات رمزية و تيسيرات في السداد، وذلك لتوفير حياة كريمة وفرص عمل للشباب وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تصميم الأكشاك بشكل حضاري يتناسب مع المظهر الجمالي للمدينة.