بـ"الشكولاته".. استقبال طلاب "تربية سوهاج" في بداية امتحانات الترم الأول - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

استقبل أعضاء اتحاد طلاب كلية التربية جامعة سوهاج برئاسة محمود حربي، اليوم الأحد، الطلاب في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 بالكمامات والشكولاتة والطوفي، لتخفيف حدة الخوف من الامتحان لدى الطلاب، وإدخال السرور في نفوسهم، ومساعدتهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامة.

وكتب اتحاد طلاب كلية التربية رسائل على الورق وتركها رفقة الكمامات المدون عليها شعار ولوجو الكلية على الترابيزات المخصصة لأداء طلاب الكلية الامتحانات، وهو ما لاقى إعجاب الطلاب.

من جانبه قال محمود حربي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية إن فكرة وضع هدايا على الترابيزات المخصصة للطلاب لأداء الامتحانات كانت مجهود جماعي من اتحاد طلاب الكلية، مضيفًا أن تلك الفكرة بدأ العمل على تنفيذها منذ حوالي شهرًا، وكان في سرية تامة لمفاجئة طلاب الكلية في أول يوم للامتحانات.

وأوضح "حربي" أن الهدايا التي جرى وضعها على كل ترابيزة كانت عبارة عن "كمامة طبية وأخرى قماش عليها شعار الكلية، وكيس جل كحول، وشكولاتة أو طوفي، ورسالة الفرحة والتي كانت ملفوفة على شكل هدية".

وأشار "حربي" إلى أنه جرى توزيع الكمامات والرسائل التحفيزية على المقاعد قبل دخول الطلاب للجان الامتحانية، وبجوارهم رسالة مكتوب فيها "حرصًا على سلامتك قم بوضع الكمامة القماش فوق الكمامة الطبية"، مؤكدًا أن ذلك جاء تماشيًا لما تتخذه الجامعة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الامتحانات.

ولفت رئيس اتحاد طلاب كلية التربية جامعة سوهاج إلى أنه بعد الانتهاء من توزيع الهدايا على المقاعد جرى التقاط صور تذكارية رفقة عميد الكلية الدكتور خالد عبداللطيف عمران، ووكلاء الكلية ورؤساء أقسام الكلية، ومدير رعاية شباب الكلية الدكتور أحمد زياد

جدير بالذكر أن كلية التربية جامعة سوهاج بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وتفقد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عزيز سير عملية الامتحانات.