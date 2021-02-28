4 دول إفريقيّة تحت مجهر منظمةٍ دوليّة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - صنفت "مجموعة العمل المالي" (GAFI) الدولية 4 دول إفريقية، هي المغرب والسنيغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، دولا تحت المراقبة لإخفاقها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المجموعة أن هذه الدول تعاني من "قصور إستراتيجي" وإلتزمت بوضع خطط وجداول زمنية دقيقة لتحسين أوضاعها بهذا الشأن، بالتعاون مع هذه الهيئة الدولية التي تتخذ أمانتها العامة من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، مما يخضعها للمزيد من المراقبة لشؤونها المالية.

في المقابل، أشادت الهيئة الدولية بالتقدم الذي حققته دول على غرار ألبانيا وكمبوديا وبوتسوانا وغانا ونيكاراغوا وزيمبابوي وباكستان.

روسيا اليوم