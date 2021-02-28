بريطانيا : قتل خاشقجي جريمة مروّعة ويجب محاسبة المسؤولين عنها

اسماعيل عبد الحي - علّقت بريطانيا فجر اليوم السبت، على تقرير الإستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي وقالت إن عملية قتله "جريمة مروعة".

وقال مكتب الخارجية البريطانية ردا على طلب تعليقه على التقرير الأمريكي إن "المملكة المتحدة كانت واضحة دائما في موقفها بشأن عملية قتل خاشقجي؛ وهي جريمة مروعة".

وأضاف أن "المملكة المتحدة دعت إلى تحقيق شامل وشفاف وموثوق لمحاسبة المسؤولين عن عملية قتله، وفرضنا عقوبات على 20 سعوديًا متورطين في الجريمة"، حسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأوضح أن "وزير الخارجية (دومينيك راب) أثار الموضوع خلال زيارته للرياض العام الماضي، وما زلنا نطرحه في إتصالاتنا مع الحكومة السعودية".

ووفق "غارديان"، فرضت بريطانيا عقوبات إقتصادية على 20 شخصًا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي، في جويلية الماضي.

وقالت الإستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر أمس "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لإعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضافت "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لإستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول في قضية هزت الرأي العام الدولي.

الأناضول