بريطانيا: إعطاء 20.5 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - جرى إعطاء 20.5 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 4.18 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 122 ألفاً و939 حالة، في حين تعافى من المرض 11 ألفاً و602 من المصابين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في المملكة المتحدة منذ عام وأربعة أسابيع.

ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقاً لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.