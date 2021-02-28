مقاتلات روسية نفذت 40 غارة ضد داعش في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 04:13 مساءً - منذ 38 دقيقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن طائرات حربية روسية نفذت نحو 40 غارة جوية على مواقع تنتشر فيها خلايا تنظيم داعش، في محيط طريق أثريا – الطبقة، ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقا للمرصد السوري، فإن الغارات الروسية تزامنت مع استمرار القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بعمليات تمشيط للبحث عن خلايا تنظيم داعش في البادية السورية عند مثلث الحدود الإدارية لمحافظات حلب – حماة – الرقة.

وتشهد البادية السورية المترامية الأطراف، والممتدة حتى الحدود العراقية عمليات عسكرية واشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها مدعمة بالطيران الروسي من جانب، وعناصر تنظيم داعش المنتشرين على مساحات شاسعة من جانب آخر.

وكان التنظيم نشط في الأشهر الأخيرة، وشن هجمات عنيفة ضد القوات الحكومية في البادية السورية أسفرت عن مقتل العشرات كان أعنفها الهجوم الذي تسبب في مقتل نحو 40 جنديا سوريا في الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن تنظيم داعش تمكن خلال الشهر الفائت من قتل 102 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها ضمن البادية السورية، إذ لقوا حتفهم جميعا باستهدافات واشتباكات وتفجير عبوات وألغام وكمائن.

كما فقد تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها 95 من عناصره بقصف جوي روسي واشتباكات مع قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بحسب المرصد.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن روسيا نفذت نحو 40 غارة جوية طالت مواقع انتشار عناصر التنظيم في محيط طريق أثريا ضمن مثلث الحدود الإدارية لمحافظات حلب- حماة- الرقة.