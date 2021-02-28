اخبار العالم

لا يتطلب جرعة ثانية.. أمريكا تصدر ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - اعتمدت السلطات الأمريكية رسميًا، ليلة السبت الأحد، لقاح جونسون آند جونسون أحاديّ الجرعة ضد فيروس .

ويعدّ هذا اللقاح هو الثالث الذي ترخّص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدامه في مواجهة كوفيد-19.

كما يعتبر لقاح جونسون آند جونسون أقل تكلفة من لقاحَي فايزر وموديرنا، فضلا عن إمكانية تخزينه في الثلاجات العادية بدلا من المجمّدات.

وأظهرت التجارب فعالية اللقاح الجديد بنسبة تجاوزت 85 في المئة إزاء الحالات الخطرة، ونسبة 66 في المئة إجماليا بعد تضمين حالات الإصابة المتوسطة.

وتعدّ الولايات المتحدة أول بلد يعتمد استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة يانسن البلجيكية، والتي وافقت على تزويد الولايات المتحدة بمائة مليون جرعة بنهاية يونيو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا