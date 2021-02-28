المنتخب الوطني للدراجات يشارك في البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق والمضمار بمصر

جدة - عبدالحي حسين - يشارك المنتخب الوطني للدراجات، في البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق والمضمار، المزمع تنظيمها بالعاصمة المصرية القاهرة، في الفترة الممتدة ما بين 2و6 مارس المقبل بالنسبة للسباق على الطريق، وبين 10و 13 مارس بالنسبة لسباق المضمار.

ويتوجه المنتخب الوطني ذكورا وإناثا، زوال اليوم الأحد للقاهرة، استعدادا لمشاركته في البطولة التي تعتبر محطة أساسية للتأهل إلى بطولة العالم على الطريق ببلجيكا.

ويضم منتخب الدراجات خيرة الدراجين والدراجات الذين تم اختيارهم، في الانتقاء الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية للدراجات، بتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، في المعسكر الإعدادي المنظم بمدينة بنسليمان.

وضمت اللائحة المختارة للمشاركة في البطولة، 20 متسابق ومتسابقة، يجمعون بين الشباب والخبرة ، ويمثلون فئات الكبار ، أقل من 23 سنة ، الشبان والإناث.

وتضم فئة الذكور 15 متسابقا، ويتعلق الأمر بكل من محسن الكورجي، الحسين الصباحي، أشرف الدغمي، عادل العرباوي، لحسن المجدوبي، نصر الدين معتوكي، محمد صدقي، محمد نزار السايل، محمد نمسي، حمزة أيوب، إلياس الحسناني، يوسف لمزوق، محمد نجيب سنبولي، إلياس سكيني، ومعاد أيوب.

وتضم فئة الإناث خمس متسابقات، ويتعلق الأمر بكل من، فاطمة الزهراء الحياني، فاطمة الزهراء بنزكري، نورة سحمود، حكيمة بغراوي وسهام بربوش.

ويترأس بعثة الفريق الوطني، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات، محمد سعيد بنزكري، بحضور الطاقم التقني للمنتخب المتمثل في مصطفى النجاري، المدير التقني الوطني، والمدربون أحمد الرحيلي، مصطفى العمال، عبد العاطي سعدون وعادل دحكيلة إلى جانب الميكانيكيان اسماعيل جرني وخالد آيت الغازي والمدلك المصطفى خلوي.

وتمتد هذه البطولات الأفريقية على شطرين، الشطر الأول يمتد من 02 إلى 06 مارس تجرى فيه سباقات الطريق، فيما ستجرى سباقات المضمار ما بين 10 و13 مارس.