فيصل عزيزي يشتكي من أداء “وردة على وردة” في حلقة “البرتقالة المرة” في برنامج “رشيد شو”

جدة - عبدالحي حسين - اشتكى الفنان فيصل عزيزي من تجاهله في برنامج “رشيد شو”، أثناء إحياء ذكرى الفيلم التلفزي الشهير البرتقالة المرة، خلال حلقة الجمعة الماضية، مشيرا إلى مشكلة حقوق التأليف المطروحة في الساحة المغربية.

وأشار عزيزي، من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ليلة أمس السبت، إلى تجاهله من طرف البرنامج، المبثوث على القناة الثانية، وقال حول الأمر: “بدون تشاور، أو عقد أو استئذان… إحياء ذكرى البرتقالة المرة أمر جيد، و لكن لكل شيء قواعده”.

وأضاف عزيزي: “بغيتوا شي حد يغني أغانينا، غا تشاوروا معانا بلا ما نجيو واخا حنا مزالين كاينين”.

ووجه عزيزي اللوم إلى معد البرنامج، معتبرا أن المشكلة الأساسية مرتبطة بنظام ضمان حقوق التأليف في المغرب. وقال: “لا يقع اللوم على رشيد العلالي، ولا على ضيوفه، ولا على الفتاة، التي أفنت أغنيتها بطريقة أدائها (الأذواق لا تناقش)، المشكل هو” السيبة ونظام ضمان حقوق التأليف لا يزال محتاجا لعمل كثير، إضافة إلى إعداد البرنامج، كون إعادة غناء أغاني الآخرين يستوجب أخذ رأيهم، والتعاقد معهم”.

وختم عزيزي تدوينته بالقول: “على أي… طحن ودفعها فين ما بغات تمشي هاد المجال فالمغرب عامر مشاكل تيقوا بيا”.

واستضاف برنامج رشيد شو، خلال الحلقة الأخيرة، الفنانان هدى الريحاني، ويوسف الجندي، تكريما لمسلسل” البرتقالة المرة”، الذي حقق نجاحا متواصلا منذ إصداره، وتم اختيار فتاة مبتدئة لتقديم أغنية الفيلم الرئيسية “وردة على وردة”، التي تعود في الأصل إلى فيصل عزيزي.