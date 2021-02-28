بوحمالة تستفيق من غيبوبة دخلتها على إثر أزمة قلبية

جدة - عبدالحي حسين - تمر الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة من وضع صحي صعب، بعد نقلها، أمس السبت، إلى المستشفى في مدينة مراكش.

وألمت ببوحمالة أزمة على مستوى القلب، دخلت على إثرها في غيبوبة، استدعت نقلها إلى المستشفى.

وطمأنت ابنة بوحمالة الجمهور عن الوضع الصحي لوالدتها، في تدوينة فايسبوكية، وقالت إنها استفاقت من الغيبوبة، وبدأ وضعها الصحي في التحسن.

وتعاني بوحمالة من مرض مزمن في القلب، سبق أن تعرضت على إثره لأزمات صحية مماثلة.

وتطل الفنانة نعيمة بوحمالة على الجمهور، شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل على قناة “إم بي سي 5″، بعنوان “أولاد العم”، كما أنها تشارك في برنامج “ماستر شاف سيليبريتي”، الذي يعرض، حاليا، على القناة نفسها.