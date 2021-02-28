صحة الديوانية تعلن موقفها الوبائي لليوم الاحد

وقالت الدائرة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "تم اجراء 766 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، واثبت إصابة 175 منهم".

واضافت، انها "سجلت 196 حالة شفاء، فيما تم تسجل 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، موضحة ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:



- عدد الاصابات: 22388-عدد حالات الشفاء: 20227-الوفيات: 438-عدد الراقدين الكلي: 1723‏- اعداد الراقدين في المستشفى: 61 شخص