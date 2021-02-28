ادوية سامراء تطرح علاجات جديدة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شركة أدويـة سامراء مباشرتها بإنتاج ادوية لعِلاج مرض إرتفاع ضغط العين.

بيان للشركة تلقته" الخليج 365" اليوم الاحد، ذكرت فيه ان كوادر قسم البحث والتطوير نجحوا بإنتاج قطرات (تايموسـام) بتركيزي (٠,٢٥ % و ٠,٥ %) لعٍلاج أرتفاع ضغط العين بالإضافة إلى اِستخدامها لعِلاج الجلوكومـا التي تُسبب الزُرقة في العين.



واكد البيان عزم الشركة إنتاج مُستحضرات جديدة وفق الخُطة والبرنامج الإنتاجي المُعد للعام الحالي ٢٠٢١.