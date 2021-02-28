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بالارقام.. شرطة بغداد تكشف حصيلة ممارساتها الامنية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد وقضايا مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها في الكرخ والرصافة القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة، فضلا عن تنفيذها عدد من الممارسات الامنية الاستباقية للحد من الجريمة وتعزيز الامن والاستقرار".

واشارت القيادة الى تمكن مفارزها في مديرية شؤون سيطرات بغداد من ضبط (25) مخالف مع عجلة، فضلا عن ضبط 8 عجلات تحمل مواد ممنوعه من الاستيراد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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