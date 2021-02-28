المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لـ"الخليج 365": نرحب بزيارة السفير الإماراتي ونتمنى له النجاح في مهمته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحّب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، بالزيارة التي سيبدأها غدا الإثنين، السفير الإماراتي محمد آل خاجة إلى تل أبيب.

وقال كعبية في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نرحب بزيارة السفير الإماراتي محمد آل خاجة إلى إسرائيل غدا ونتمنى له النجاح في مهمته".

وأضاف أن آل خاجة سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الخارجية جابي أشكينازي.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن أمله في فتح السفارة الإماراتية في إسرائيل "قريبا".

والجمعة، أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أنه سيدأ زيارة إلى تل أبيب ،هذا الأسبوع.

وكتب السفير في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتفاهم والازدهار، بالنسبة لدولة الإمارات ودولة إسرائيل".