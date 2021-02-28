قتلى بين الجيش العراقي أثناء تفكيك سيارة مفخخة بالأنبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل عسكريون عراقيون وأصيب آخرون، الأحد، في انفجار سيارة مفخخة خلال محاولة تفكيكها غربي محافظة الأنبار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن قوات من الجيش العراقي عثرت على سيارة بيضاء تابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في قرية غرب قضاء حديثة بالأنباء، وأثناء تفكيكها انفجرت.



وقتل آمر فصيل بالجيش العراقي و6 آخرون من منتسبي الحشد العشائري، فيما جرح 5 جنود من لواء المشاة الثامن بالإضافة لاثنين آخرين من الحشد.

والحشد العشائري أو مقاتلو العشائر هم مجموعة سنية عراقية مكونة من أبناء العشائر تشكلت لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي عقب سيطرته على مناطق واسعة في البلاد.