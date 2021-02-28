من وراء العجوز كلاوس عراب المفخخات الألماني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رجل في العقد السابع من العمر, هدد 4 شركات كبرى في ألمانيا بـ"طرود مفخخة" ولا أحد يملك معلومات كثيرة عنه أو دوافعه.

وتسببت طرود هذا الرجل الذي كان يوقع باسم "كلاوس رينتر" في حريق بشركة البريد الألمانية وانفجار في المقر الرئيسي لشركة "ليدل" المالكة لمتاجر شهيرة تحمل نفس الاسم، وانفجار آخر في مصنع شركة "وايلد"، فيما لم يسفر طرد وصل إلى مصنع تغذية الأطفال Hipp، عن انفجارات أو حرائق.

وأرسل "كلاوس" جميع الطرود في 15 فبراير 2021 من مكتب بريد في مدينة أولم، وسجلت كاميرات المراقبة لقطات من عملية إرساله هذه الطرود.

كلاوس الألماني.. عراب "الطرود المفخخة" الصامت

واقتحمت القوات الخاصة في الشرطة الألمانية شقة كلاوس وألقت القبض عليه، بعد أن توصلت إليه من خلال المواد التي استخدمها في تغليف الطرود، التي طلبها عبر الإنترنت على عنوانه قبل الجريمة بأيام.



وكانت آخر الجرائم التي تسببت فيها طرود كلاوس هو اشتعال حريق في مقر رئيسي تابع لشركة البريد الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ.

"إرهاب الطرود".. رسائل مفخخة تستهدف الشركات في ألمانيا

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، فحوادث الطرود تكررت أكثر من مرة في ألمانيا في الآونة الأخيرة، فيما بدا مخططا ممنهجا.

