مصر تعرب عن ادانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي اعمالها الارهابية صوب السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعربت مصر اليوم الاحد عن بالغ ادانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الارهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي.

واشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الى استهداف جنوب المملكة كذلك بعدد من الطائرات المفخخة دون طيار والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وجددت تأكيد بلادها على التضامن الكامل مع السعودية ودعمها المستمر لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الارهابية الخسيسة التي تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتهديدا واضحا للسلم والأمن الاقليميين.