أطباء: الإمارات في طريقها للتعافي من كورونا بتوسيع نطاق اللقاحات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد أطباء مختصون في علم المناعة والأمراض الوراثية والجينات، أن دولة الإمارات ومن خلال تقديمها أكثر من 6 ملايين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتطبيقها الإجراءات الوقائية والاحترازية المتوائمة مع الحالة الوبائية في الدولة، والمستجدات والتطورات، تسير في الطريق الصحيح نحو التعافي من جائحة كورونا، وبوتيرة أسرع مما كانت عليه سابقاً.

وقال الأطباء ، لموقع " 24 الإلكتروني" الإماراتي اليوم الأحد ، إن ارتفاع حالات التعافي بشكل ملحوظ يدلل على كفاءة النظام الصحي في الدولة، وفاعلية اللقاح الذي تقدمه الجهات المعنية للجميع بشكل مجاني، الأمر الذي يتطلب من الجميع عدم التردد في الحصول على اللقاح الذي بات يشكل نقطة فارقة في القضاء على الجائحة، مشيرين إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون فارقة في التعامل مع الفيروس، لذلك يجب مواصلة اتباع الإجراءات الوقائية من حيث التباعد الجسدي، وعدم الاختلاط، وارتداء الكمامات، والتعقيم المتواصل.

وقالت أخصائية الأمراض المعدية الدكتورة رشا حمدلله: "أثبتت الإمارات كفاءة عالية في التعامل مع كوفيد 19، وبدأ الجميع يتلمس النتائج الإيجابية لتقديم الدولة أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاح، والتي ساهمت في ارتفاع معدل التعافي.

وأشارت إلى انخفاض الحالات النشطة لتصل إلى ما دون 7 آلاف حالة، في وقت بلغت فيه أكثر من 24 ألف حالة منذ فترة زمنية لا تتعدى شهورا ، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات، ومنها التباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات بالتزامن مع توسيع نطاق التطعيم، وهي طرق أثبتت كفاءتها في محاصرة المرض.

من جانبه، أكد أخصائي علم الوراثة مدير مركز الدراسات والبحوث، الدكتور بسام شنان، أن التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والمرتبطة بالإجراءات الوقائية، يتم اتخاذها بناء على دراسات دقيقة للحالة الوبائية والوضع القائم، لذلك نراها تثمر نجاحات متميزة في ارتفاع عدد حالات التعافي، وثبات في معدل الإصابات اليومي.

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر من الأفضل عالميا في التعاطي مع الجائحة منذ ظهور الحالة الأولى في الدولة.

بدوره ، كشف مدير مختبر العناية الطبية أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية الدكتور جهاد سعادة عن أن حكومة الإمارات لديها رؤية استشرافية، فقد كانت من أوائل الدول التي سارعت لتقديم اللقاح على مستوى واسع بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يتلمس الجميع نتائجه الإيجابية في الوقت الحالي من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد حالات التعافي.

ولفت إلى أن تخطي الإمارات حاجز 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد 19"، نقطة فارقة وعلامة مبشرة في مسيرة الدولة نحو التعافي من الوباء والتغلب عليه، مطالباً أفراد المجتمع بمساعدة الجهات المختصة في هذا المسعى، بالإسراع إلى أخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.