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أوغلو: الخطب السياسية تطغى على المساجد التركية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، أن السياسة تطغى على المساجد في تركيا.

 

 وأضاف في حديث مع صحيفة "قرار"، أنه يجب النضال داخل التيار المحافظ من أجل الحرية، فهناك تصريحات لبعض الرموز الدينية بأن انتقاد الحكومة "ذنب".

 

وأضاف داود أوغلو أن الاستقلال الذاتي لرئاسة الشؤون الدينية هو الحل، فمن المفترض أن تكون وظيفة الشؤون الدينية هي حماية القيم الأخلاقية والأدبية للأمة، وليس قراءة "الخُطب السياسية"

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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