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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوغلو: الخطب السياسية تطغى على المساجد التركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، أن السياسة تطغى على المساجد في تركيا.
وأضاف في حديث مع صحيفة "قرار"، أنه يجب النضال داخل التيار المحافظ من أجل الحرية، فهناك تصريحات لبعض الرموز الدينية بأن انتقاد الحكومة "ذنب".
وأضاف داود أوغلو أن الاستقلال الذاتي لرئاسة الشؤون الدينية هو الحل، فمن المفترض أن تكون وظيفة الشؤون الدينية هي حماية القيم الأخلاقية والأدبية للأمة، وليس قراءة "الخُطب السياسية"