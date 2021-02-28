روسيا تنفي تحطم إحدى مروحياتها في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه على خلفية ورود أنباء عن تحطم مروحية روسية في شمال شرقي سوريا، قالت إن مروحية تابعة لها نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية وأن أفراد طاقمها على قيد الحياة.



وكانت ترددت أنباء عن سقوط طائرة "هليكوبتر" روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى مقتل قائدها وسقوط عدد من الجرحى وفق مصادر عسكرية.

وجاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية: "أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة".

وقال أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكرديةوفق ـ"سكاي نيوز عربية" إن الحادث أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى من الروس من جراء سقوط الطائرة.

وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد.