إسرائيل تتهم إيران بالتورط في اعتداء خليج عمان

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وكانت شركة (درياد جلوبال) البريطانية للأمن البحري ذكرت أن السفينة المتضررة، وهي سفينة شحن سيارات، كانت قادمة من السعودية في طريقها إلى سنغافورة أمس الأول عندما وقع الانفجار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر بأن إسرائيل ترى إيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له في خليج عمان السفينة (هيل يسري) المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، والتي ترفع علم جزر الباهاما، بحسب ما ذكره أمس موقع (إسرائيل 24) الإخباري.وكانت شركة (درياد جلوبال) البريطانية للأمن البحري ذكرت أن السفينة المتضررة، وهي سفينة شحن سيارات، كانت قادمة من السعودية في طريقها إلى سنغافورة أمس الأول عندما وقع الانفجار.

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