18 قتيلا وجريحا مدنيا في انفجار بريف حماة

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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله «إن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة نقل عدد من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية بريف حماة الشرقي ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى».بدوره، قال مصدر طبي في مدينة السلمية «إن القتلى هم خمس نساء»، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب حالة بعض المصابين الحرجة.
وشهدت مناطق ريف السلمية الشمالي الشرقي المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة الرقة خلال السنوات الماضية معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش.
وقتل العشرات من الأشخاص رجال ونساء، وهم يبحثون عن فطر الكمأة في ريفي الرقة ودير الزور خلال السنوات الماضية وتتهم الحكومة السورية مسلحي داعش بالوقوف وراء قتلهم.
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