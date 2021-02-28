شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب رؤساء اللجان بمراجعة أخيرة لمشروعات القوانين قبل مناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة "4" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة والتى تحدد آلية عمل بوابة العمرة.

وطالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، من رؤساء اللجان النوعية القيام بمراجعة أخيرة لمشروعات القوانين لضبط الصياغة قبل مناقشتها بالجلسة العامة، وجاءت مطالبة"جبالى" عقب اقتراح النائب أحمد الألفى، بتعديل كلمة "المبنية" التى جاءت فى صدر المادة لتكون "المبينة".

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالى:

تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:

1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها يع التزاماتها

5- على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

6- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفى خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

7- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.